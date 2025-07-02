Два человека погибли в массовом ДТП на трассе в Уренском районе

ДТП с двумя погибшими произошло утром 2 июля в Уренском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
По предварительным данным, автомобиль Renault под управлением 47-летнего водителя двигался с прицепом на высокой скорости. Мужчина не справился с управлением и прицеп вылетел на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовиком и автомобилем Lada.
В результате аварии погибли 46-летний водитель и 43-летний пассажир Lada. Еще один пассажир этого автомобиля получил травмы. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.