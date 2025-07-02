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В Ташкенте пятилетний мальчик упал со второго этажа в детском саду: что происходит

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июля). Сегодня в социальных сетях появилось видео с тревожным сообщением о том, что в одном из детских садов Чиланзарского района Ташкента пятилетний мальчик упал со второго этажа.

Источник: Vaib.Uz

Столичное управление дошкольного и школьного образования прокомментировало эту ситуацию.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл 30 июня около 09:45 в государственном дошкольном учреждении № 7 Чиланзарского района. По предварительной информации, воспитанник детсада упал с лестницы второго этажа в результате отсутствия должного присмотра со стороны сотрудников учреждения.

Медицинская сестра детсада сразу оказала пострадавшему первую помощь, после чего ребёнка доставили в детское отделение городской больницы № 16.

Согласно предварительному диагнозу врачей, у мальчика диагностированы перелом обеих лучевых костей в области запястья, перелом костей носа и повреждение верхней челюсти. Из-за тяжёлого состояния мальчик был помещён в реанимационное отделение. После стабилизации состояния ребёнка перевели из реанимации в профильное отделение.

По факту происшествия сотрудники ОВД Чиланзарского района проводят доследственную проверку. Правоохранительные органы и представители системы образования заверяют, что обстоятельства случившегося будут тщательно расследованы.