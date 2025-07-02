В Ташкенте пятилетний мальчик упал со второго этажа в детском саду: что происходит

Столичное управление дошкольного и школьного образования прокомментировало эту ситуацию.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл 30 июня около 09:45 в государственном дошкольном учреждении № 7 Чиланзарского района. По предварительной информации, воспитанник детсада упал с лестницы второго этажа в результате отсутствия должного присмотра со стороны сотрудников учреждения.
Медицинская сестра детсада сразу оказала пострадавшему первую помощь, после чего ребёнка доставили в детское отделение городской больницы № 16.
Согласно предварительному диагнозу врачей, у мальчика диагностированы перелом обеих лучевых костей в области запястья, перелом костей носа и повреждение верхней челюсти. Из-за тяжёлого состояния мальчик был помещён в реанимационное отделение. После стабилизации состояния ребёнка перевели из реанимации в профильное отделение.
По факту происшествия сотрудники ОВД Чиланзарского района проводят доследственную проверку. Правоохранительные органы и представители системы образования заверяют, что обстоятельства случившегося будут тщательно расследованы.