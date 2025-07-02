Экс-замминистра воронежского туризма Александр Кукин останется в СИЗО еще на месяц

Центральный райсуд на месяц продлил пребывание в СИЗО экс-замминистра торговли и предпринимательства Александру Кукину и бизнесмену, владельцу базы отдыха «Мадагаскар» Евгению Ягодкину. Они проходят по делу о крупном мошенничестве. В итоге оба пробудут в СИЗО до 30 июля. Информацию подтвердили в суде.