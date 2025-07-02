Экс-замминистра воронежского туризма Александр Кукин останется в СИЗО еще на месяц

Центральный райсуд на месяц продлил пребывание в СИЗО экс-замминистра торговли и предпринимательства Александру Кукину и бизнесмену, владельцу базы отдыха «Мадагаскар» Евгению Ягодкину. Они проходят по делу о крупном мошенничестве. В итоге оба пробудут в СИЗО до 30 июля. Информацию подтвердили в суде.
Напомним, Александр Кукин находится под стражей с начала февраля 2025 года. По версии следствия, он принял работы, которые должны были проводиться индивидуальным предпринимателем Евгением Ягодкиным на государственный грант в 10 миллионов рублей.
Средства выделялись на благоустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. Однако реконструкция была проведена не полностью. Таким образом, считает следствие, деньги были похищены. Александр Кукин свою вину не признает.