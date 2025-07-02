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В Красноярском крае горит свалка щепы на площади 6000 квадратов

В Лесосибирске Красноярского края тушат крупное возгорание на территории лесопромышленного комбината. Огонь охватил свалку древесных отходов на площади в 6000 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты, угрозы для строений нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Главное управление МЧС по Красноярскому краю сообщает о крупном пожаре в Лесосибирске. По данным ведомства, горит свалка отходов лесопиления в районе улицы Южный Промышленный Узел. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился отдельными очагами на общей площади 6000 квадратных метров.

С огнем борются 29 пожарных и 10 единиц техники. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, спасатели тянут рукавную линию от реки Енисей. В МЧС подчеркнули, что огонь не угрожает постройкам, а главная задача сейчас состоит в том, чтобы не дать пламени распространиться дальше. По официальным данным, обошлось без пострадавших.

Пожар произошел на территории, принадлежащей Лесосибирскому ЛДК-1 — одному из крупнейших лесопромышленных предприятий России. В прошлом комбинат был крупным экспортером пиломатериалов, поставляя продукцию в страны Европы и Африки.