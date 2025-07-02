В Красноярском крае горит свалка щепы на площади 6000 квадратов

С огнем борются 29 пожарных и 10 единиц техники. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, спасатели тянут рукавную линию от реки Енисей. В МЧС подчеркнули, что огонь не угрожает постройкам, а главная задача сейчас состоит в том, чтобы не дать пламени распространиться дальше. По официальным данным, обошлось без пострадавших.