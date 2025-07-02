Шесть спецмашин пострадали при пожаре в ангаре на Витебской Сортировочной

По данным телеканала, пожар в здании Центрального управления региональных дорог и благоустройства мог начаться из-за неполадок с проводкой в одной из спецмашин. В ангаре также находился битум, на который позже перекинулся огонь. В настоящий момент предприятие подсчитывает нанесенный ущерб.