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25-летний парень пострадал в ДТП с Kia и «Вестой» в Самаре на Московском шоссе

Легковушки столкнулись в среду в Октябрьском районе. Пассажира одного из авто отвезли в больницу.

Легковушки столкнулись в среду в Октябрьском районе. Пассажира одного из авто отвезли в больницу, рассказали в региональном главке.

49-летний мужчина на Kia Rio ехал по Московскому шоссе с проспекта Карла Маркса. При повороте налево не уступил и врезался в «Весту» с 43-летним водителем.

Медпомощь потребовалась 25-летнему парню из второго авто. Его госпитализировали.

Ранее в Самаре мотоциклист на Honda влетел в «Ларгус» и попал в больницу.

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