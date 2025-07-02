15-летний подросток пригрозил пистолетом врачу в Петербурге

Ночью 1 июля у кафе на Новоизмайловской проспекте в Петербурге отдыхала компания подростков. При этом она вела себя довольно шумно, на что обратил внимание мимо проходящий 36-летний терапевт. Он сделал замечание, в ответ на что один из несовершеннолетних достал из кармана пистолет и пригрозил ему. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».