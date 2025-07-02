15-летний подросток пригрозил пистолетом врачу в Петербурге

Ночью 1 июля у кафе на Новоизмайловской проспекте в Петербурге отдыхала компания подростков. При этом она вела себя довольно шумно, на что обратил внимание мимо проходящий 36-летний терапевт. Он сделал замечание, в ответ на что один из несовершеннолетних достал из кармана пистолет и пригрозил ему. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Мужчина заявил о происшествии в полицию, сотрудники которой просмотрели видеозаписи. По подозрению у дома на Ленинском проспекте задержали 15-летнего юношу. Выяснилось, что он нигде не работает и не учится, — уточнило агентство.
По данным журналистов, подросток вел себя неадекватно. Его поместили в специализированный центр. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о мужчине, который напился и на глазах у ребенка убил его мать. После случившегося он попытался спрятать тело жены в диван, но скрыться ему не удалось. Следователи предъявили ему обвинение.