Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах

По данным чрезвычайного ведомства, в течение четырех суток с возгоранием боролись 639 человек и 111 единиц техники от РСЧС, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. К работе привлекались пожарно- и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники МЧС Крыма, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов РК, «Заповедного Крыма» и Национального парка «Крымский», Администрации Алушты и волонтеры из числа местных жителей.