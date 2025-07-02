Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах

«В 14:20 ландшафтный пожар в районе поселка Лазурный городского округа Алушта полностью ликвидирован. По итогам уточнения информации площадь возгорания составила 8,1 га», — сказано в сообщении.
По данным чрезвычайного ведомства, в течение четырех суток с возгоранием боролись 639 человек и 111 единиц техники от РСЧС, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. К работе привлекались пожарно- и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники МЧС Крыма, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов РК, «Заповедного Крыма» и Национального парка «Крымский», Администрации Алушты и волонтеры из числа местных жителей.
Пожар в поселке Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет. 1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.