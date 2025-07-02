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Экс-замглавы Химок Минаева заочно арестовали по делу о получении взятки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева, обвиняемого в получении взятки на сумму более 6 млн рублей. Это следует из картотеки суда.

Источник: Freepik

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — говорится в картотеке.

С марта по июнь этого года бывший первый заместитель главы администрации городского округа Химки совместно с директором муниципального бюджетного учреждения и заместителем начальника отдела этой организации получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере 2 млн 40 тыс. рублей и 4 млн рублей за заключение муниципальных контрактов. В настоящее время Минаев объявлен в розыск. В рамках расследования его уголовного дела обвинение в получении двух взяток также предъявлено директору МБУ «Объединенное городское хозяйство» городского округа Химки, заместителю начальника отдела этого учреждения, а также посреднику. Соучастники уже находятся под стражей. Посредник в коррупции — под домашним арестом.