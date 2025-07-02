Жительнице Иркутска назначили год условно за кражу телефона

Жительница Иркутска украла сотовый телефон и получила за это год условно. Как сообщили КП-Иркутск в судах общей юрисдикции Иркутской области, девушка нашла смартфон возле своего дома.
— Иркутянка не стала искать владельца находки. Вместо этого она отключила мобильный, вытащила из него сим-карту и сдала его в скупку, — рассказали в пресс-службе суда.
Полицейские нашли похитительницу и доставили ее в отдел, где та во всем призналась. Ленинский районный суд города Иркутска признана девушку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком 10 месяцев, в течение которого она должна доказать свое исправление.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области пресекли 344 нарушения миграционного законодательства.