Жительнице Иркутска назначили год условно за кражу телефона

Полицейские нашли похитительницу и доставили ее в отдел, где та во всем призналась. Ленинский районный суд города Иркутска признана девушку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком 10 месяцев, в течение которого она должна доказать свое исправление.