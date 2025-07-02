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В Узбекистане автомобиль сломался после заправки бензином АИ-92: АЗС оштрафована

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июля). Комитет по конкуренции и защите прав потребителей поделился показательной историей о том, к чему может привести использование некачественного бензина на отечественных автозаправках.

Источник: Vaib.Uz

В Комитет обратился водитель с жалобой и просьбой помочь возместить материальный ущерб. Как выяснилось, он заправил свой автомобиль бензином марки АИ-92 на одной из АЗС, принадлежащей компании «Green Dizel» (IBR). После этого машина вышла из строя и потребовала ремонта.

К сожалению, в официальной информации не уточняется город и точная локация автозаправки, где это произошло.

Чтобы прояснить ситуацию, специалисты Комитета совместно с «Узэнергоинспекцией» провели проверку и лабораторный анализ проб бензина, приобретённого на указанной АЗС.

Результаты исследования показали, что бензин действительно оказался некачественным: октановое число топлива составило 90,4, что не соответствует требованиям государственного стандарта для бензина марки АИ-92.

По итогам разбирательства автовладельцу возместили расходы на ремонт автомобиля. А АЗС, нарушившая закон и продавшая топливо с заниженными характеристиками, получила финансовый штраф, наложенный «Узэнергоинспекцией».