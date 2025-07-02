В Узбекистане автомобиль сломался после заправки бензином АИ-92: АЗС оштрафована

В Комитет обратился водитель с жалобой и просьбой помочь возместить материальный ущерб. Как выяснилось, он заправил свой автомобиль бензином марки АИ-92 на одной из АЗС, принадлежащей компании «Green Dizel» (IBR). После этого машина вышла из строя и потребовала ремонта.