В Узбекистане автомобиль сломался после заправки бензином АИ-92: АЗС оштрафована

В Комитет обратился водитель с жалобой и просьбой помочь возместить материальный ущерб. Как выяснилось, он заправил свой автомобиль бензином марки АИ-92 на одной из АЗС, принадлежащей компании «Green Dizel» (IBR). После этого машина вышла из строя и потребовала ремонта.
К сожалению, в официальной информации не уточняется город и точная локация автозаправки, где это произошло.
Чтобы прояснить ситуацию, специалисты Комитета совместно с «Узэнергоинспекцией» провели проверку и лабораторный анализ проб бензина, приобретённого на указанной АЗС.
Результаты исследования показали, что бензин действительно оказался некачественным: октановое число топлива составило 90,4, что не соответствует требованиям государственного стандарта для бензина марки АИ-92.
По итогам разбирательства автовладельцу возместили расходы на ремонт автомобиля. А АЗС, нарушившая закон и продавшая топливо с заниженными характеристиками, получила финансовый штраф, наложенный «Узэнергоинспекцией».