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Двух многодетных мам-наркокурьеров задержали в Уфе

Две многодетные уфимки устроились работать наркокурьерами.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся выращиванием и сбытом запрещенных веществ. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Полицейские задержали 28-летнего парня, который по указанию организатора наркобизнеса оборудовал в доме своей матери плантацию для выращивания конопли. В помещении были обнаружены около ста кустов запрещенного растения, пять килограмм готовой к сбыту марихуаны, а также оборудование для переработки наркотиков.

Задержанный признался, что действовал по инструкциям сообщников, получая указания по уходу за растениями и изготовлению наркотических веществ.

Позже полиция задержала двух женщин, работавших курьерами том же наркошопе. Обе являются многодетными матерями. При обыске в их автомобиле и квартирах были найдены гашиш, мефедрон и кокаин общим весом около 350 граммов.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые арестованы, ведется следствие.

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