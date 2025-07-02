Двух многодетных мам-наркокурьеров задержали в Уфе

Полицейские задержали 28-летнего парня, который по указанию организатора наркобизнеса оборудовал в доме своей матери плантацию для выращивания конопли. В помещении были обнаружены около ста кустов запрещенного растения, пять килограмм готовой к сбыту марихуаны, а также оборудование для переработки наркотиков.