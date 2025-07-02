Власти Кубани выделят еще 233 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС

Ранее, в январе 2025 года, на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов край направил 1,04 млрд руб., а в апреле сумма увеличилась до 2,2 млрд руб. Кроме того, финансовую поддержку оказывает и федеральный центр: правительство России выделило региону 1,5 млрд руб. в январе и аналогичную сумму в июне 2025 года.