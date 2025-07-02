Подробности ДТП с тремя фурами под Волгоградом раскрыли в МВД — видео

«Водитель грузового DAF, несмотря на нанесенную на дорогу сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Далее произошло столкновение с автомобилем Shacman. Водитель отечественного грузового автомобиля погиб», — поясняет начальник дубовской Госавтоинспекции Юрий Дудников.
Судя по видео, КамАЗ с нанесенными на прицеп изображениями Джокера, оказался зажат между машиной с цистерной, перевозившей топливо, и длинномером. Из цистерны на трассу натекло топливо.
Из-за необходимости ликвидировать последствия ДТП на участке неподалеку поворота на село Стрельноширокое было ограничено движение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водители между тем обсуждают: виной — двухполосные дороги на территории региона, не соответствующие современным требованиям.
В Упрдор Москва — Волгоград сообщают, что в день аварии с 12.00 до 14.40 автомобили объезжали место аварии по прилегающей территории.