ФСБ раскрыла обстоятельства дела главы ростовского водоканала

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», господина Юркина задержали 26 июня. В отношении него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 283 УК России «Разглашение государственной тайны». На время следствия Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу генерального директора АО «Ростовводоканал» на один месяц и 27 суток, то есть до 14 августа.