Восемь самолетов из-за тумана вынужденно приземлились в Барнауле

Однако для одного из лайнеров эта история получила неожиданное и серьезное продолжение. У самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Новосибирск, после посадки в Барнауле нашли техническую неисправность. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. На борту этого воздушного судна находились 166 человек.