Восемь самолетов из-за тумана вынужденно приземлились в Барнауле

Аэропорт Барнаула 2 июля был вынужден принять восемь транзитных рейсов, которые не смогли приземлиться в Новосибирске и Кемерово из-за густого тумана. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в столице Алтайского края вылета ожидали более полутора тысяч пассажиров.
Однако для одного из лайнеров эта история получила неожиданное и серьезное продолжение. У самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Новосибирск, после посадки в Барнауле нашли техническую неисправность. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. На борту этого воздушного судна находились 166 человек.
Барнаульский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.