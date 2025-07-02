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Восемь самолетов из-за тумана вынужденно приземлились в Барнауле

Из-за густого тумана в Новосибирске и Кемерово восемь пассажирских самолетов были перенаправлены на запасной аэродром в Барнаул. Один из этих бортов, летевший из Санкт-Петербурга, привлек внимание следователей. После посадки у него обнаружили техническую неисправность, что стало поводом для начала доследственной проверки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Аэропорт Барнаула 2 июля был вынужден принять восемь транзитных рейсов, которые не смогли приземлиться в Новосибирске и Кемерово из-за густого тумана. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в столице Алтайского края вылета ожидали более полутора тысяч пассажиров.

Однако для одного из лайнеров эта история получила неожиданное и серьезное продолжение. У самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Новосибирск, после посадки в Барнауле нашли техническую неисправность. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. На борту этого воздушного судна находились 166 человек.

Барнаульский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.