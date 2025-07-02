Под Волгоградом экс-бухгалтер техникума присвоила 9 миллионов рублей

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в связи с предполагаемым хищением крупной суммы денег бывшей сотрудницей техникума, расположенного в Светлоярском районе.
В Волгоградском Следкоме рассказали, что в хищении крупной суммы подозревается экс-кассир учреждения, занимавшая должность бухгалтера и имевшую доступ к финансовым операциям.
Уголовное дело было инициировано Светлоярским межрайонным следственным отделом регионального управления Следственного комитета России. Женщине инкриминируются две статьи УК РФ — ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в крупном размере) и ч. 1 ст. 187 (неправомерные действия со средствами платежей).
По версии следствия, женщина, воспользовавшись доверием и своими должностными полномочиями, а также имея несанкционированный доступ к электронно-цифровым подписям руководителя и главного бухгалтера учебного заведения, неоднократно вносила ложные данные в платежные документы. В частности, она искусственно завышала начисления к выплате в свой адрес.
В июле 2022 года на банковский счет подозреваемой было перечислено свыше 600 тысяч рублей, при этом официальная сумма ее заработной платы за этот период составляла менее 30 тысяч рублей. За два года своей незаконной деятельности женщина, по предварительным оценкам, присвоила около 9 миллионов рублей бюджетных средств.
В настоящее время следственные органы продолжают активную работу по сбору доказательств, установлению всех обстоятельств совершенных действий и закреплению их в рамках уголовного производства.