Под Волгоградом экс-бухгалтер техникума присвоила 9 миллионов рублей

В июле 2022 года на банковский счет подозреваемой было перечислено свыше 600 тысяч рублей, при этом официальная сумма ее заработной платы за этот период составляла менее 30 тысяч рублей. За два года своей незаконной деятельности женщина, по предварительным оценкам, присвоила около 9 миллионов рублей бюджетных средств.