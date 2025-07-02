В июле в Ростовской области возрастет риск лесных пожаров

Жителям Дона напоминают: многое зависит от человеческого фактора, поэтому в лесах и на прилегающих к ним территориях нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя палить костры, выбрасывать окурки, спички и стеклянную тару. Сообщать о возгораниях можно по телефону горячей линии лесной охраны.