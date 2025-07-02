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В июле в Ростовской области возрастет риск лесных пожаров

Высокая пожароопасность сохранится в лесах Ростовской области до конца месяца.

Источник: Комсомольская правда

В июле 2025 года в Ростовской области возможно превышение среднемноголетних значений пожарной опасности. Об этом предупреждают в ФБУ «Авиалесохрана».

Уточняется, что до конца месяца пожароопасная обстановка сохранится на всей территории Южного федерального округа. При этом «прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций».

Жителям Дона напоминают: многое зависит от человеческого фактора, поэтому в лесах и на прилегающих к ним территориях нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя палить костры, выбрасывать окурки, спички и стеклянную тару. Сообщать о возгораниях можно по телефону горячей линии лесной охраны.