В Омске гособвинение потребовало реальные сроки за мошенничество на миллионы

Реальные тюремные сроки грозят троим участникам уголовного дела об аферах. Это бывший сотрудник правоохранительных органов, директор юридической фирмы «ЮМА» и общественный правозащитник. Новость сообщила 2 июля прокуратура Омской области.
Следствие установило, что группа совершила четыре эпизода мошенничества. По статье № 159 УК Российской Федерации 41-летнюю руководительницу ООО обвинили в организации преступной схемы. Сообщников женщины — в попытках обмана троих граждан путем моделирования ложных правовых ситуаций.
Фигурантов задержали с поличным в ресторане Омска при получении 1,5 млн рублей за «решение» вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. При обысках обнаружены поддельные удостоверения с аббревиатурами правоохранительных ведомств.
В ходе прений сторон государственное обвинение запросило для руководительницы фирмы и правозащитницы по 4 года 6 месяцев колонии общего режима. Для бывшего силовика — 2 года 8 месяцев. Приговор огласят послезавтра, 4 июля, в Куйбышевском райсуде Омска.