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Дмитрий Каменщик попросил приостановить передачу «Домодедово» государству

Бывший бенефициар «Домодедово» Дмитрий Каменщик направил жалобу в Десятый арбитражный апелляционный суд Москвы с просьбой приостановить судебные акты о передаче аэропорта в собственность государства. Об этом говорится в материалах суда.

Источник: РИА "Новости"

Жалоба была направлена 1 июня. Дата рассмотрения пока не назначена. В дополнение к ходатайству Каменщик попросил суд ускорить ход дела. Апелляции от второго бенефициара — Валерия Когана — в судебных материалах нет.

17 июня суд по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» — это 25 организаций, стоимостью более 1 трлн рублей. По данным надзора, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган незаконно распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу. 19 июня Росимущество стало владельцем холдинга.