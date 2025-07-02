Частный дом вспыхнул в районе улицы Малиновского в Ростове

Днем 2 июля «в районе моста на Малиновского» в Ростове-на-Дону вспыхнул частный дом. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
По словам ростовчан, в эти минуты к месту происшествия уже стягиваются машины экстренной службы. Подробностей пока нет. Судя по опубликованным снимкам, возгорание довольно сильное, идет черный дым.
Официальное подтверждение от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области пока не поступило. Специалисты ведомства уточняют информацию.
Напомним, вчера в серьезном пожаре на улице Литейной в Таганроге погиб мужчина.
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