Убийцу хозяина клуба «Гавана» осудили на 17,5 лет

Краснодарский краевой суд приговорил Андраника Григоряна к 17,5 годам колонии строгого режима. Его обвинили в убийстве местного предпринимателя Хамиду Якуба. Расследование уголовного дела и судебный процесс продлились больше года. Напомним, что жуткая трагедия произошла прямо в самом центре Краснодара к вечеру 1 марта 2024 года. Тогда социальные сети облетели странные кадры, где какой-то мужчина стоит возле внедорожника, а рядом лежит тело. По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, фигурант с двуствольным охотничьим ружьем проследил за Хамиду от дома в поселке Яблоновском до парковки на ул. Буденного в краевом центре.