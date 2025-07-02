Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийцу хозяина клуба «Гавана» осудили на 17,5 лет

В Краснодаре вынесли приговор убийце владельца ночного клуба «Гавана» Хамиду Якуба. Жизнь предпринимателя из Африки оборвалась в начале весны 2024 года из-за долга. Вспоминаем одно из самых громких преступлений в краевом центре.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Отправили в колонию.

Краснодарский краевой суд приговорил Андраника Григоряна к 17,5 годам колонии строгого режима. Его обвинили в убийстве местного предпринимателя Хамиду Якуба. Расследование уголовного дела и судебный процесс продлились больше года. Напомним, что жуткая трагедия произошла прямо в самом центре Краснодара к вечеру 1 марта 2024 года. Тогда социальные сети облетели странные кадры, где какой-то мужчина стоит возле внедорожника, а рядом лежит тело. По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, фигурант с двуствольным охотничьим ружьем проследил за Хамиду от дома в поселке Яблоновском до парковки на ул. Буденного в краевом центре.

«В 15:00 Григорян выстрелил два раза в бизнесмена с расстояния в шесть метров. Пострадавший умер на месте. Причиной трагедии послужил долг Григоряна перед потерпевшим», — уточнили в суде.

К месту трагедии подъехали полицейские, следователи, сотрудники скорой помощи. Квартал оцепили. Врачи около часа боролась за жизнь 58-летнего потерпевшего, но не смоли спасти. Злоумышленник после преступления не стал убегать, а положил ружье на капот своей легковушки и заявил, что больше стрелять не будет. Его задержали.

Уточним, что после выхода из колонии, свобода Григоряна будет ограничена еще на два года по решению судьи. Помимо этого, с мужчины взыскали три млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

Всего добился сам.

После трагедии очевидцам и простым жителям Краснодара было интересно из-за чего же застрелили Хамиду. Как рассказал нам таксист Костя Элвис, который в конце 2000-х работал с погибшим, у Хамиду и Григоряна были «терки» из-за денег.

«Ходят слухи, что много лет назад фигурант взял в долг у погибшего, но не смог отдать деньги в назначенный срок. Тогда Якуб забарал у него недостроенный дом. Есть мнение, что после этого у злоумышленника распалась семья. Тот видимо винил во всех бедах Хамиду», — прокомментировал Элвис.

Хамиду был известен всему городу и края как владелец некогда популярного ночного клуба. В этом заведении какой-то период и работал Костя Элвис. Клубная эпоха закончилась, «Гавана» перестала приносить большую прибыль и Хамиду закрыл его и занялся животноводством. Уточним, что Якуб 25 лет назад окончил КубГАУ. Будучи студентом успел поработать официантом во многих заведениях. В то время африканский бармен был экзотикой для России.

Несмотря на все трудности и языковой барьер, по словам Элвиса, Хамиду освоил русский яык, открыл бизнес в городе и запомнился как добрый и отзывчивый человек.

«Умел договариваться с людьми, находить компромиссы и прекрасно понимал что нужно публике», — вспомнил таксист.

Хамиду Якуба похоронили на мусульманском кладбище в поселке Яблоновском в Адыгее.