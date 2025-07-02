Убийцу хозяина клуба «Гавана» осудили на 17,5 лет

Отправили в колонию.
Краснодарский краевой суд приговорил Андраника Григоряна к 17,5 годам колонии строгого режима. Его обвинили в убийстве местного предпринимателя Хамиду Якуба. Расследование уголовного дела и судебный процесс продлились больше года. Напомним, что жуткая трагедия произошла прямо в самом центре Краснодара к вечеру 1 марта 2024 года. Тогда социальные сети облетели странные кадры, где какой-то мужчина стоит возле внедорожника, а рядом лежит тело. По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, фигурант с двуствольным охотничьим ружьем проследил за Хамиду от дома в поселке Яблоновском до парковки на ул. Буденного в краевом центре.
«В 15:00 Григорян выстрелил два раза в бизнесмена с расстояния в шесть метров. Пострадавший умер на месте. Причиной трагедии послужил долг Григоряна перед потерпевшим», — уточнили в суде.
К месту трагедии подъехали полицейские, следователи, сотрудники скорой помощи. Квартал оцепили. Врачи около часа боролась за жизнь 58-летнего потерпевшего, но не смоли спасти. Злоумышленник после преступления не стал убегать, а положил ружье на капот своей легковушки и заявил, что больше стрелять не будет. Его задержали.
Уточним, что после выхода из колонии, свобода Григоряна будет ограничена еще на два года по решению судьи. Помимо этого, с мужчины взыскали три млн рублей в пользу потерпевшей стороны.
Всего добился сам.
После трагедии очевидцам и простым жителям Краснодара было интересно из-за чего же застрелили Хамиду. Как рассказал нам таксист Костя Элвис, который в конце 2000-х работал с погибшим, у Хамиду и Григоряна были «терки» из-за денег.
«Ходят слухи, что много лет назад фигурант взял в долг у погибшего, но не смог отдать деньги в назначенный срок. Тогда Якуб забарал у него недостроенный дом. Есть мнение, что после этого у злоумышленника распалась семья. Тот видимо винил во всех бедах Хамиду», — прокомментировал Элвис.
Хамиду был известен всему городу и края как владелец некогда популярного ночного клуба. В этом заведении какой-то период и работал Костя Элвис. Клубная эпоха закончилась, «Гавана» перестала приносить большую прибыль и Хамиду закрыл его и занялся животноводством. Уточним, что Якуб 25 лет назад окончил КубГАУ. Будучи студентом успел поработать официантом во многих заведениях. В то время африканский бармен был экзотикой для России.
Несмотря на все трудности и языковой барьер, по словам Элвиса, Хамиду освоил русский яык, открыл бизнес в городе и запомнился как добрый и отзывчивый человек.
«Умел договариваться с людьми, находить компромиссы и прекрасно понимал что нужно публике», — вспомнил таксист.
Хамиду Якуба похоронили на мусульманском кладбище в поселке Яблоновском в Адыгее.