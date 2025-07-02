Шестерым фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге предъявили обвинения

Как отметила Петренко, продолжается расследование дела об убийствах и покушении на убийство выходцев из Азербайджана на территории Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах.
«В числе фигурантов уголовного дела Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение по пунктам “ж”, “з” части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму», — сказала она.
Подчеркивается, что в настоящее время шестеро фигурантов арестованы, все они являются гражданами РФ.
По данным следствия, обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству в 2001 году Юнуса Пашаева, который скончался от колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева. Как полагает следствие, мотивом указанных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть.