Шестерым фигурантам дела об ОПГ в Екатеринбурге предъявили обвинения

По данным следствия, обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству в 2001 году Юнуса Пашаева, который скончался от колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева. Как полагает следствие, мотивом указанных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть.