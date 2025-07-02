В Ростове загорелись частный дом и две машины, огнем охвачено 200 кв. метров

Пожар «в районе улицы Малиновского» в Ростове-на-Дону на самом деле разгорелся в переулке Докторском. Полыхают не только частный дом, но и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Вызов в экстренную службу поступил в 15 часов. Сейчас огнем охвачено 200 кв. метров. На месте от МЧС задействовали 23 человека и восемь единиц техники, ведется тушение.
Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, ранее о возгорании сообщили в соцсетях. Судя по опубликованным снимкам, густой черный дым в районе пожара оказался виден издалека.
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