Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный пожар под Симферополем — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в среду днем разгорелся крупный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Поступило сообщение о возгорании Симферопольский район, с. Чистенькое. На площади 200 квадратных метров горит сухая растительность и покрышки», — сказано в сообщении.

На место происшествия направлено отделение третьей пожарно-спасательной части, проинформировали в МЧС.

В воскресенье днем вспыхнул пожар в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.

К утру понедельника возгорание локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.

1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. В среду пожар потушили на восьми гектарах.