Сильный пожар под Симферополем — что известно

«Поступило сообщение о возгорании Симферопольский район, с. Чистенькое. На площади 200 квадратных метров горит сухая растительность и покрышки», — сказано в сообщении.
На место происшествия направлено отделение третьей пожарно-спасательной части, проинформировали в МЧС.
В воскресенье днем вспыхнул пожар в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру понедельника возгорание локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.
1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. В среду пожар потушили на восьми гектарах.