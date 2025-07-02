В Иркутске 2 июля 2025 года произошло землетрясение

В Иркутске 2 июля 2025 зафиксировали землетрясение. Как стало известно КП-Иркутск толчки произошли в 20:13 по местному времени.
Землетрясение в Иркутске 2 июля 2025.
Энергетический класс землетрясения составил 11,5. Интенсивность толчков специалисты единой геофизической службы пока не уточняют. Жители города не ощутили признаков сейсмической активности.
Землетрясение в Иркутске 2 июля 2025 не принесло никаких разрушений. В последний раз подземные толчки такого же энергетического класса в Приангарье зафиксировали в Усть-Баргузине. Тогда землетрясение оценили в 3−4 балла.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в аэропорту Братска задержали рейс в Иркутск.