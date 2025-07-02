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В Иркутске 2 июля 2025 года произошло землетрясение

Землетрясение в областном центре зафиксировано в 20:13.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 2 июля 2025 зафиксировали землетрясение. Как стало известно КП-Иркутск толчки произошли в 20:13 по местному времени.

Землетрясение в Иркутске 2 июля 2025.

Энергетический класс землетрясения составил 11,5. Интенсивность толчков специалисты единой геофизической службы пока не уточняют. Жители города не ощутили признаков сейсмической активности.

Землетрясение в Иркутске 2 июля 2025 не принесло никаких разрушений. В последний раз подземные толчки такого же энергетического класса в Приангарье зафиксировали в Усть-Баргузине. Тогда землетрясение оценили в 3−4 балла.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в аэропорту Братска задержали рейс в Иркутск.