Минздрав рассказал о состоянии отравившихся на выпускном в Перми

Краевой Минздрав рассказал о состоянии отравившихся на праздновании выпускного в Перми. Предположительно, случаи пищевого отравления связаны с употреблением кулинарной продукции в банкетном зале White Hall. Всего в больницу попали шесть человек, в том числе один ребенок. На 30 июня взрослые были в состоянии средней степени тяжести, ребенок в удовлетворительном состоянии.