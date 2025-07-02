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Минздрав рассказал о состоянии отравившихся на выпускном в Перми

В больницу с отравлением попали шесть человек.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минздрав рассказал о состоянии отравившихся на праздновании выпускного в Перми. Предположительно, случаи пищевого отравления связаны с употреблением кулинарной продукции в банкетном зале White Hall. Всего в больницу попали шесть человек, в том числе один ребенок. На 30 июня взрослые были в состоянии средней степени тяжести, ребенок в удовлетворительном состоянии.

Сегодня в Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что состояние госпитализированных улучшилось. На сегодняшний день в условиях стационара продолжают лечение шесть пациентов. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, обращения пермяков в больницы с симптомами, указывающими на пищевое отравление после банкетных залов, были зафиксированы 25 июня. По данным Роспотребнадзора, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Кроме того, по факту отравления людей следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».