Пожар в переулке Докторском в Ростове-на-Дону локализовали

Пожар в переулке Докторском в Ростове локализовали, тушение продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Горение локализовали в 15:56, — рассказали журналистам.
Напомним, частный дом и две припаркованные машины в переулке Докторском, 14 загорелись днем 2 июля. Вызов в экстренные службы поступил в 15 часов. Пламя на площади в 200 кв. метров от МЧС тушат 23 человека, используется восемь единиц техники.
Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется.
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