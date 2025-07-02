Пожар в переулке Докторском в Ростове-на-Дону локализовали

Напомним, частный дом и две припаркованные машины в переулке Докторском, 14 загорелись днем 2 июля. Вызов в экстренные службы поступил в 15 часов. Пламя на площади в 200 кв. метров от МЧС тушат 23 человека, используется восемь единиц техники.