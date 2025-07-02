Сотрудники ФСБ задержали нижегородку по подозрению в госизмене

Женщина, действуя из идеологических побуждений, стала сотрудничать со спецслужбой Украины. Она собирала и передавала сведения в отношении одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода.
По месту жительства подозреваемой проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие переданные иностранной стороне данные ограниченного характера.
Возбуждено уголовное дело.
Соучастников злоумышленницы ищут.
Ранее сообщалось, что нижегородец отправится в тюрьму за госизмену и участие в террористической организации.