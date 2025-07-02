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Сотрудники ФСБ задержали нижегородку по подозрению в госизмене

Нижегородка, причастная к совершению государственной измены, задержана сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Время

Женщина, действуя из идеологических побуждений, стала сотрудничать со спецслужбой Украины. Она собирала и передавала сведения в отношении одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода.

По месту жительства подозреваемой проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие переданные иностранной стороне данные ограниченного характера.

Возбуждено уголовное дело.

Соучастников злоумышленницы ищут.

Ранее сообщалось, что нижегородец отправится в тюрьму за госизмену и участие в террористической организации.