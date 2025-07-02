Пять жителей Сочи осудили за организацию незаконной миграции

В 2021 году осужденная Саядян организовала группу, в которую вошли четверо остальных подсудимых. За деньги они оформляли документы, предоставляющие иностранным гражданам право на незаконное пребывание на территории России. Они организовывали фиктивную постановку на миграционный учет. В период с апреля 2021 по март 2023 года к ним обратились более 60 иностранцев.