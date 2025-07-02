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Приговор воронежского политтехнолога Романа Жогова усилен

Воронежский облсуд рассмотрел апелляционные представление и жалобу на приговор местного политтехнолога и экс-депутата гордумы Романа Жогова. Приговор, по которому он получил два года колонии, усилен до четырех лет.

Источник: Коммерсантъ

21 апреля этого года Роман Жогов, возглавлявший в гордуме фракцию «Единой России», был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Центральный райсуд Воронежа назначил ему два года колонии общего режима. По версии местного Следственного комитета, Жогов, занимая должности в «Единой России» и будучи советником губернатора, в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод своего однопартийца Александра Провоторова. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб., что было признано ущербом. Сам Роман Жогов утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии.

Рассмотрение апелляционных представления и жалобы заняло два часа. Прокурор просил суд усилить наказание до семи лет лишения свободы. Защита просила оправдать.

При вынесении приговора суд зачел Роману Жогову время, которое он провел в СИЗО и под домашним арестом. В конце апреля, по подсчетом защиты, ему оставалось пробыть в колонии около трех месяцев.

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