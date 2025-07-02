В Самарской области пожарные вытащили из горящей квартиры 33-летнего мужчину

ЧП произошло в среду днем в Сызрани. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, его госпитализировали, рассказали в региональном ГУ МЧС.
Сведения о происшествии поступили в ведомство в 13:31. В одной из квартир кирпичной пятиэтажки на улице Физкультурников загорелись домашние вещи.
Из здания вывели 33-летнего мужчину с ожогами рук и ног. Отвезли в больницу. Также самостоятельно выбрались пять человек. Всего с огнем боролись 35 специалистов и девять спецмашин. Потушили в 14:40.
Ранее в Самарской области 63-летний житель погиб при пожаре из-за тлеющего окурка.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.