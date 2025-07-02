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В Самарской области пожарные вытащили из горящей квартиры 33-летнего мужчину

ЧП произошло в среду днем в Сызрани. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, его госпитализировали.

ЧП произошло в среду днем в Сызрани. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, его госпитализировали, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Сведения о происшествии поступили в ведомство в 13:31. В одной из квартир кирпичной пятиэтажки на улице Физкультурников загорелись домашние вещи.

Из здания вывели 33-летнего мужчину с ожогами рук и ног. Отвезли в больницу. Также самостоятельно выбрались пять человек. Всего с огнем боролись 35 специалистов и девять спецмашин. Потушили в 14:40.

Ранее в Самарской области 63-летний житель погиб при пожаре из-за тлеющего окурка.

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