В Белоруссии задержали россиянина с поддельным загранпаспортом

«Ночью 27 июня иностранец попытался незаконно пересечь границу из Беларуси в Турцию через Национальный аэропорт Минск. С этой целью он предъявил белорусским пограничникам поддельный российский загранпаспорт. Со слов задержанного, он прибыл из России, где у него имеются долги. В этой связи мужчина приобрел поддельный документ и планировал скрыться в Турции», — говорится в сообщении в Telegram-канале погранкомитета.