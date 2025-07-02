На Кубани пассажирский поезд насмерть сбил 86-летнюю женщину. Все произошло в пределах станции «Динская» днем 2 июля.
Предварительно, пожилая женщина находилась на железнодорожных путях. В этот момент приближался поезд направлением Санкт-Петербург-Адлер. Машинист заметил пешехода и начал подавать звуковые сигналы. Но женщина не отреагировала.
В результате происшествия жительница Динского района от полученных травм скончалась на месте.
«Сотрудниками Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.