В Калининграде самосвал зацепил велосипедиста и протащил его несколько метров

Около 13:00 в среду, 2 июня, мужчина ехал на электровелосипеде в районе таможни на Гвардейском проспекте, 30. Его зацепил самосвал, протащив около пяти метров. Заметив в зеркало заднего вида, что произошло, водитель остановился.