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В Калининграде самосвал зацепил велосипедиста и протащил его несколько метров

У пострадавшего травмы лица.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде произошло ДТП с участием самосвала и велосипедиста. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

Около 13:00 в среду, 2 июня, мужчина ехал на электровелосипеде в районе таможни на Гвардейском проспекте, 30. Его зацепил самосвал, протащив около пяти метров. Заметив в зеркало заднего вида, что произошло, водитель остановился.

На помощь велосипедисту бросились две сотрудницы таможни. У мужчины изо рта шла кровь. Люди дали ему салфетки и вызвали скорую.

38-летнего раненого увезли в больницу. Предположительно, у него сломаны челюсти и нос. На месте работали медики и сотрудники ГАИ.