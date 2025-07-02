В Калининграде самосвал зацепил велосипедиста и протащил его несколько метров

В Калининграде произошло ДТП с участием самосвала и велосипедиста. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
Около 13:00 в среду, 2 июня, мужчина ехал на электровелосипеде в районе таможни на Гвардейском проспекте, 30. Его зацепил самосвал, протащив около пяти метров. Заметив в зеркало заднего вида, что произошло, водитель остановился.
На помощь велосипедисту бросились две сотрудницы таможни. У мужчины изо рта шла кровь. Люди дали ему салфетки и вызвали скорую.
38-летнего раненого увезли в больницу. Предположительно, у него сломаны челюсти и нос. На месте работали медики и сотрудники ГАИ.