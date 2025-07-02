Посольство РФ: россияне в Азербайджане жалуются на насилие и проверки документов

«В связи с многочисленными запросами представителей СМИ прокомментировать недавние события в Баку сообщаем, что за последние сутки в посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма, — говорится в сообщении посольства. — Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие».