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Посольство РФ: россияне в Азербайджане жалуются на насилие и проверки документов

БАКУ, 2 июля. /ТАСС/. Посольство России в Баку сообщило о получении от россиян в Азербайджане, в том числе туристов, жалоб на применение физического насилия к ним и членам их семей, проверки документов, визиты людей в гражданском к ним домой.

«В связи с многочисленными запросами представителей СМИ прокомментировать недавние события в Баку сообщаем, что за последние сутки в посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма, — говорится в сообщении посольства. — Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие».

В посольстве призвали россиян сообщать о всех подобных случаях в диппредставительство.