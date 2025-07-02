В Самаре четыре бывших руководителя бюро медсоцэкспертизы осуждены за коррупцию

Трое из четырех осужденных получили от 8 до 11 лет лишения свободы. Женщины отправятся в колонию общего режима, а мужчина — в колонию строгого режима. Также им были назначены штрафы на суммы от 200 тыс. до 1,7 млн руб. Кроме того, все фигуранты дела лишены права занимать должности в медицинских комиссиях на сроки от трех до семи лет.