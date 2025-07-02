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В Иркутской области мужчина незаконно получил пособие в размере 800 тысяч рублей

Подозреваемый заключил отцовство на чужого ребенка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 49-летний мужчина вступил в сговор с иностранкой, которая незаконно проживала на территории РФ, и документально заключил отцовство над ее сыном. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России по региону, мужчина не являлся биологическим отцом ребенка.

— После этого житель Ангарска организовал для 31-летней сожительницы и двух детей бессрочный вид на жительство. А также получал государственные пособия на неродного ребенка. Всего из бюджета пенсионного и социального фонда, мужчина получило более 800 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Все деньги фигурант потратил на личные нужды. Вместе с женщиной, он обвиняется в совершении преступлений по статье «организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в целях совершения преступления» и «мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».