В Иркутской области мужчина незаконно получил пособие в размере 800 тысяч рублей

— После этого житель Ангарска организовал для 31-летней сожительницы и двух детей бессрочный вид на жительство. А также получал государственные пособия на неродного ребенка. Всего из бюджета пенсионного и социального фонда, мужчина получило более 800 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.