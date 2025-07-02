В Астане фитнес-мошенник обокрал клиентов на 3,5 млн тенге

Мошенник предлагал сертификаты по цене 150 тысяч тенге, утверждая, что они обеспечивают годовое посещение фитнес-центра, в то время как реальная стоимость подлинных сертификатов составляла около 700 тысяч тенге. Потерпевшими стали 24 человека, которые, придя в спортклуб, узнали о недействительности своих документов и обратились в правоохранительные органы.