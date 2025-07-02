Директор из Витебска задержан за взятку 20 тысяч евро за спортивные тренажеры

В Витебске правоохранители задержали директора строительного предприятия за взятку, сообщили в пресс-службе МВД.
Так, оперативниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями минской милиции был задержан 40-летний житель Витебска.
Правоохранители установили, что директор строительного предприятия потребовал от главы частной фирмы заплатить ему 20 тысяч евро, если он хочет выиграть тендер на поставку спортренажеров для городского общественного комплекса.
— Фигурант сам назвал предпринимателю сумму, обозначив, что иначе в конкурсе не победить, — подчеркнули в МВД.
Чтобы законспирироваться фигурант использовал несколько посредников, но все равно попался.
Расследуется уголовное дело. Также правоохранители считают, что фигурант может быть замешан и в других преступных эпизодах.
Между тем пенсионер из Минска увез от мошенников 120 тысяч рублей, запутавшись в роуминге.
Еще в ГПК сказали, что в Минске задержан россиянин, который хотел сбежать из России в Турцию.