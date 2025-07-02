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Нижегородские врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших в ДТП на Бекетова

Их состояние оценивается как тяжелое.

Источник: МЧС РФ

Медики больницы им. Семашко продолжают бороться за жизнь пострадавших в ДТП, которое произошло на улице Бекетова в минувшие выходные. Об этом сообщила главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Напомним, что вечером 29 июня автомобиль въехал в автобусную остановку, где находились люди, ожидающие общественный транспорт. Две женщины скончались еще до приезда скорой помощи, еще три человека, включая ребенка, были доставлены в больницу с травмами.

По данным источника, все пострадавшие были направлены в ДТП-травмоцентр областной больницы. Врачи сразу же провели необходимые экстренные операции. Пока нижегородцы находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, их состояние оценивается как тяжелое.