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В Брестском районе мотоциклист погиб в страшном ДТП с двумя фурами

Под Брестом мотоциклист погиб под колесами фуры, врезавшейся в другой грузовик.

Источник: Комсомольская правда

В Брестском районе водитель фуры сбил насмерть мотоциклиста, а потом врезался в другую фуру, сообщили в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла на автодороге Р-83, направлением Брест-Каменец-Нацпарк «Беловежская пуща». Примерно в 08.40 часов 48-летний водитель фуры «Даф» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом «Минск», после этого его фура еще врезалась в большегруз «Скания».

От полученных травм на месте скончался 40-летний мотоциклист.

Идет следствие.

Еще молодой рабочий пилорамы задохнулся в куче опилок в Столбцовском районе.

Тем временем ГАИ предупредила белорусов о новых устройствах контроля скорости.