В Брестском районе мотоциклист погиб в страшном ДТП с двумя фурами

В Брестском районе водитель фуры сбил насмерть мотоциклиста, а потом врезался в другую фуру, сообщили в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Смертельная авария произошла на автодороге Р-83, направлением Брест-Каменец-Нацпарк «Беловежская пуща». Примерно в 08.40 часов 48-летний водитель фуры «Даф» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом «Минск», после этого его фура еще врезалась в большегруз «Скания».
От полученных травм на месте скончался 40-летний мотоциклист.
Идет следствие.
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