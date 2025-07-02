В Брестском районе мотоциклист погиб в страшном ДТП с двумя фурами

Смертельная авария произошла на автодороге Р-83, направлением Брест-Каменец-Нацпарк «Беловежская пуща». Примерно в 08.40 часов 48-летний водитель фуры «Даф» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом «Минск», после этого его фура еще врезалась в большегруз «Скания».