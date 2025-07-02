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В центре Воронежа устранили повреждение коллектора

В ближайшее время специалисты приступят к засыпке котлована.

Источник: ООО «РВК-Воронеж»

Специалисты «РВК-Воронеж» отремонтировали повреждённый участок канализационного коллектора диаметром 300 мм, расположенном на пересечении улиц Володарского и Орджоникидзе, сообщили в пресс-службе компании.

На данный момент в Центральном районе восстановлена стабильная работа системы водоотведения. В ближайшее время специалисты приступят к засыпке котлована.

Ремонт осложнялся близостью других подземных инженерных коммуникаций. На период работ водоснабжение местным жителям не ограничивали.

Напомним, что коммунальная авария произошла днём 2 июля. Из-за повреждения на коллекторе часть улицы Орджоникидзе перекрыли.