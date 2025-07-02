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В Китае дрон спас человека с крыши затопленного дома. Видео

Во время наводнения в Китае беспилотник спас мужчину с крыши затопленного дома. Оператор эвакуировал пострадавшего, зацепив его тросом с дрона.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Китае оператор большого дрона спас мужчину, оказавшегося в ловушке на крыше дома во время наводнения. Он поднял пострадавшего в воздух с помощью троса и перенес в безопасное место. Видео спасения стало вирусным в социальных сетях, а сам случай привлек внимание мировых СМИ, включая The New York Times.

Спасательная операция была чистой импровизацией. Оператор дрона Лай Чжунсинь помогал жителям затопленной деревни в регионе Гуанси, когда увидел на крыше мужчину. В интервью гостелеканалу CCTV он рассказал, что решил действовать немедленно, хотя обычно использовал этот беспилотник для распыления удобрений и перевозки стройматериалов.

Дроны в Китае активно используют для ликвидации последствий стихийных бедствий. Так, на прошлой неделе беспилотники доставляли гуманитарную помощь, пролетая над затопленными территориями и заблокированными дорогами. Кроме того, они распыляли дезинфицирующие средства над покрытыми илом полями.