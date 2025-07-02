В Китае дрон спас человека с крыши затопленного дома. Видео

В Китае оператор большого дрона спас мужчину, оказавшегося в ловушке на крыше дома во время наводнения. Он поднял пострадавшего в воздух с помощью троса и перенес в безопасное место. Видео спасения стало вирусным в социальных сетях, а сам случай привлек внимание мировых СМИ, включая The New York Times.