В Китае дрон спас человека с крыши затопленного дома. Видео

В Китае оператор большого дрона спас мужчину, оказавшегося в ловушке на крыше дома во время наводнения. Он поднял пострадавшего в воздух с помощью троса и перенес в безопасное место. Видео спасения стало вирусным в социальных сетях, а сам случай привлек внимание мировых СМИ, включая The New York Times.
Спасательная операция была чистой импровизацией. Оператор дрона Лай Чжунсинь помогал жителям затопленной деревни в регионе Гуанси, когда увидел на крыше мужчину. В интервью гостелеканалу CCTV он рассказал, что решил действовать немедленно, хотя обычно использовал этот беспилотник для распыления удобрений и перевозки стройматериалов.
Дроны в Китае активно используют для ликвидации последствий стихийных бедствий. Так, на прошлой неделе беспилотники доставляли гуманитарную помощь, пролетая над затопленными территориями и заблокированными дорогами. Кроме того, они распыляли дезинфицирующие средства над покрытыми илом полями.