35-летнего мужчину задержали за участие в преступной группировке

В Каменске-Уральском задержали 35-летнего мужчину, который возглавлял преступную группировку. Компания местных жителей похищала несовершеннолетних и вымогала у них деньги. Как сообщает Инфо24, всего по этому делу обвиняемыми проходят уже 10 человек, некоторых уже арестовали.
— В ноябре и декабре 2024 года бандиты похитили троих подростков. Их удерживали в помещении автомойки. Летом того же года злоумышленники вымогали крупную сумму у другого молодого человека, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Лидер группировки известен как «Дядя Саша», полицейские задержали в Екатеринбурге в съемной квартире. Если мужчину арестуют, ему грозит до 15 лет заключения под стражей. Ранее он уже привлекался к ответственности за побои, но тогда ему удалось избежать реального срока.