35-летнего мужчину задержали за участие в преступной группировке

Лидер группировки известен как «Дядя Саша», полицейские задержали в Екатеринбурге в съемной квартире. Если мужчину арестуют, ему грозит до 15 лет заключения под стражей. Ранее он уже привлекался к ответственности за побои, но тогда ему удалось избежать реального срока.