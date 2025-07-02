Присяжные вынесли вердикт по делу рэпера Diddy

Рэпера судят по пяти пунктам обвинения. В среду, как сообщает телеканал, присяжные оправдали его по двум пунктам обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и по одному пункту обвинения в организации преступной деятельности.
Отмечается при этом, что присяжные сочли Diddy виновным по двум пунктам обвинения в перевозке женщин с целью проституции.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса.