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Присяжные вынесли вердикт по делу рэпера Diddy

НЬЮ-ЙОРК, 2 июл — РИА Новости. Присяжные в США оправдали рэпера Шона Комбса (Diddy) по тяжким пунктам обвинения, в том числе в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, но признали его виновным в перевозке женщин с целью проституции, передает телеканал ABC.

Источник: AP 2024

Рэпера судят по пяти пунктам обвинения. В среду, как сообщает телеканал, присяжные оправдали его по двум пунктам обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и по одному пункту обвинения в организации преступной деятельности.

Отмечается при этом, что присяжные сочли Diddy виновным по двум пунктам обвинения в перевозке женщин с целью проституции.

Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса.