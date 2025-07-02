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Дело ректора БФУ имени Канта направили в суд

Калининградская прокуратура направила в суд дело в отношении ректора и проректора Балтийского федерального университета.

Их обвиняют в присвоении более 35 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, фигуранты дела необоснованно устанавливали заранее подобранным работникам университета стимулирующие доплаты за интенсивность труда. Полученные средства возвращались обвиняемым — они делили их между собой.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что бывшему ректору Балтийского федерального университета имени Канта Александру Федорову и его бывшему заместителю предъявили обвинения еще по двум эпизодам преступной деятельности.