Дело ректора БФУ имени Канта направили в суд

Их обвиняют в присвоении более 35 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, фигуранты дела необоснованно устанавливали заранее подобранным работникам университета стимулирующие доплаты за интенсивность труда. Полученные средства возвращались обвиняемым — они делили их между собой.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что бывшему ректору Балтийского федерального университета имени Канта Александру Федорову и его бывшему заместителю предъявили обвинения еще по двум эпизодам преступной деятельности.