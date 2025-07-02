В Челябинской области у мужчины в руках взорвалась коробка

По данным ГУМВД России по региону, 2 июля около 13.00 (11.00 мск) местный житель 1964 года рождения шел по улице Жданова, держа коробку в руках, когда внутри нее произошел взрыв. Мужчина пострадал, его госпитализировали. СУСК уточняет, что у мужчины ампутированы кисти обеих рук, взорвался неустановленный предмет.