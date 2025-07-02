В Челябинской области у мужчины в руках взорвалась коробка

По данным ГУМВД России по региону, 2 июля около 13.00 (11.00 мск) местный житель 1964 года рождения шел по улице Жданова, держа коробку в руках, когда внутри нее произошел взрыв. Мужчина пострадал, его госпитализировали. СУСК уточняет, что у мужчины ампутированы кисти обеих рук, взорвался неустановленный предмет.
«В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом “е” частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов)», — говорится в сообщении.
Следователями и следователями-криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, также в ходе обысков в жилье мужчины обнаружены обрез охотничьего ружья, составные части патронов, две банки с компонентами пороха, уточняется в сообщении.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавляет СУСК.