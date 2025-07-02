Экс-руководителям самарского бюро медико-социальной экспертизы дали 8−11 лет за липовые инвалидности.

Суд назначил бывшим чиновникам колонии и штрафы до 1,7 млн рублей за коррупционную схему на 900 тысяч рублей.
В Самаре вынесен приговор четырем бывшим руководителям Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Самарской области. Они признаны виновными в получении и даче взяток, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.
Согласно сообщениям областной прокуратуры и Следственного комитета, приговоры им вынес сегодня Самарский районный суд.
С 2017 по 2022 год осужденные фиктивному устанавливали инвалидность за деньги. Общая сумма взяток составила 900 тысяч рублей. По одному из эпизодов «эксперты» похитили более 600 тысяч рублей из бюджета: одна из фигуранток оформила инвалидность себе и мужу, незаконно получая пособия.
Наказания троим подсудимым были назначены от 8 до 11 лет колонии (женщинам — общего режима, мужчине — строгого). Штрафы им варьируются от 200 тысяч до 1,7 млн рублей. Четвертая осужденная отделалась штрафом в 400 тысяч рублей. Всех лишили права работать в медицинских комиссиях на сроки от 3 до 7 лет.
Помимо этого, для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на 5 млн рублей.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.