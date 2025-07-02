Экс-руководителям самарского бюро медико-социальной экспертизы дали 8−11 лет за липовые инвалидности.

Наказания троим подсудимым были назначены от 8 до 11 лет колонии (женщинам — общего режима, мужчине — строгого). Штрафы им варьируются от 200 тысяч до 1,7 млн рублей. Четвертая осужденная отделалась штрафом в 400 тысяч рублей. Всех лишили права работать в медицинских комиссиях на сроки от 3 до 7 лет.