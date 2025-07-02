15-летний водитель попал в ДТП в Ростовской области

По предварительной информации, 15-летний подросток, управлявший автомобилем DATSUN, нарушил правила дорожного движения — не уступил дорогу автомобилю УАЗ-Патриот, который имел преимущество как участник движения по главной дороге. После столкновения машина юного водителя вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.