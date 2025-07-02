15-летний водитель попал в ДТП в Ростовской области

Подросток за рулем попал в серьезное ДТП в Цимлянске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло ранним утром 2 июля на улице Советской, возле дома № 7/12.
По предварительной информации, 15-летний подросток, управлявший автомобилем DATSUN, нарушил правила дорожного движения — не уступил дорогу автомобилю УАЗ-Патриот, который имел преимущество как участник движения по главной дороге. После столкновения машина юного водителя вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.
— В результате ДТП 15-летний водитель получил травмы и был госпитализирован, — сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины, по которым несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.
Подпишись на нас в Telegram.